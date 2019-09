Star Trek: Discovery vince il suo primo Emmy Award ai Creative Arts

Star Trek: Discovery ha vinto il suo primo Emmy Award nel corso della premiazione dei Creative Arts, consegnati l'altra sera a Los Angeles. La serie targata CBS All Access si è aggiudicata l'Emmy al miglior trucco prostetico per una serie limitata, film o speciale. Il premio è stato assegnato per l'episodio If Memory Serves.

L'Emmy Award è stato consegnato ai capi del dipartimento per gli effetti speciali, Glenn Hetrick e James McKinnon, agli special make-up effects artists Hugo Villasenor, Rocky Faulkner, Chris Bridges e Nicola Bendrey e ai designer Mike O'Brien e Neville Page.

Star Trek: Discovery aveva ottenuto nomination anche nelle categorie Outstanding Main Title Design (miglior grafica dell'intro) nonché nella categoria Outstanding Sound Editing (miglior montaggio sonoro) per una commedia o dramma seriale, oltre alla candidatura per i migliori effetti speciali nell'episodio finale della seconda stagione 'Such Sweet Sorrow, Part 2'.



Star Trek: Discovery aveva già ottenuto due candidature lo scorso anno, senza vincere in nessuna delle due categorie. La serie ha trionfato ai Saturn Award, dove ha ottenuto ben tre riconoscimenti; lo show è stato rinnovato per la terza stagione e Alex Kurtzman vi lavorerà insieme a Michelle Paradise.

Recentemente William Shatner ha festeggiato il 53° anniversario di Star Trek. Per quanto riguarda il futuro dello show, il mese scorso Jason Isaacs ha stuzzicato i fan su un suo possibile ritorno.