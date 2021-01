Star Trek Discovery, su YouTube un format di divulgazione scientifica ispirato alla serie

Mentre è ormai prossima la conclusione della terza stagione di Star Trek Discovery, l'attrice Jayne Brook, che ha interpretato nelle prime due stagioni l'ammiraglio Katrina Cornwell si appresta a lanciare su YouTube un programma di divulgazione scientifica che prenderà spunto dalla serie. Si chiamerà BioTrekkie with the Admiral.

A condurlo, insieme a Jayne Brook, ci sarà il dottor Mohamed Noor, professore di biologia alla Duke University e fondatore del canale YouTube BioTrekkie Explains! Il format è concepito come una serie di dialoghi e discussioni, per i quali gli episodi di Star Trek Discovery fungeranno da pretesto per parlare in modo più ampio di scienza.

Noor è stato anche consulente scientifico nella terza stagione di Discovery. Katrina Cornwell, invece, si è sacrificata nel finale della seconda stagione per neutralizzare un carico di esplosivo all'interno dell'Enterprise.

"Dire che sono grata per l'opportunità di interpretare questo personaggio è un eufemismo" aveva scritto Jayne Brook dopo il congedo dallo show. "Sono profondamente commossa dai fan di questo leggendario franchise. Sono stata fortunata a farne parte. Tutti coloro che lavorano a questo show rappresentano l'apice della professionalità [...] non avrei potuto chiedere un'esperienza migliore. A tutti i fan di tutto il mondo, grazie dal profondo del cuore. Non vedo l'ora di nuove avventure con la mia famiglia e la mia professione, e ovviamente di vedere cosa succederà alla USS Discovery."

