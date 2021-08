Star Trek festeggia un record: in onda l'episodio n° 800 del franchise!

Qualche settimana fa abbiamo visto le fantastiche immagini di Star Trek: Lower Decks, e con la seconda stagione della serie animata il franchise ha tagliato uno storico traguardo: l'ultimo episodio andato in onda, We'll Always Have Tom Paris, è infatti la puntata numero 800 della storia di Star Trek, considerando le produzioni televisive.

Grazie ai film di Star Trek, infatti, il franchise aveva già superato in precedenza la fatidica quota 800. Questa ragguardevole cifra è stata raggiunta così:

Star Trek: The Original Series - 79 episodi

Star Trek: The Animated Series - 22 episodi

Star Trek: The Next Generation - 178 episodi

Star Trek: Deep Space Nine - 176 episodi

Star Trek: Voyager - 172 episodi

Star Trek: Enterprise - 98 episodi

Star Trek: Discovery - 42 episodi

Star Trek: Short Treks - 10 episodi

Star Trek: Picard - 10 episodi

Star Trek: Lower Decks - 13 episodi

Il traguardo degli 800 episodi è stato raggiunto prima di un altro importante anniversario del franchise, il cinquantacinquesimo, che sarà celebrato da Paramount+ con uno Star Trek Day, che sarà incentrato su panel dedicati alle serie attualmente in streaming, come Star Trek: Discovery, Star Trek: Picard, Star Trek: Prodigy e Star Trek: Strange New Worlds.

La cifra, naturalmente, è destinata a crescere ancora, anche perché è già in produzione la stagione 3 di Star Trek: Lower Decks. Lo Star Trek Day, intanto, celebrerà anche i cento anni dalla nascita di Gene Roddenberry, il creatore del franchise. Uno dei panel previsti ospiterà infatti suo figlio Rod Roddenberry.