Star Trek, quale futuro per la saga con Strange New Worlds? Risponde Akiva Goldsman

Parlando con Variety in una recente intervista, il produttore Akiva Goldsman ha anticipato cosa i fan possono aspettarsi dal futuro della saga di Star Trek, soprattutto in luce dell'annuncio della nuova serie Strange New Worlds.

Goldsman, ad esempio, ha una visione molto precisa di ciò che Strange New Worlds rappresenterà per Star Trek. "Cercheremo di tornare ad alcuni valori della serie classica, di essere ottimisti e di dare maggior rilievo ad una narrazione più episodica", ha affermato. “Ovviamente, trarremo vantaggio dalla natura serializzata dello show e della costruzione della trama. Ma penso che le storie saranno molto più autoconclusive di quelle di Discovery o di Picard. L'obiettivo è quello di fare assomigliare questa serie allo show originale, raccontare storie che iniziano a finiscono."

Star Trek: Strange New Worlds includerà Anson Mount nei panni del Capitano Pike, Ethan Peck nei panni di Spock e Rebecca Romijn come Numero Uno. I tre hanno debuttato in quei ruoli nella seconda stagione di Star Trek: Discovery. "I fan si sono innamorati di Anson Mount, Rebecca Romijn ed Ethan Peck nei panni di questi personaggi iconici quando sono stati introdotti per la prima volta su Star Trek: Discovery nella scorsa stagione", ha dichiarato Julie McNamara, vice presidente esecutivo e responsabile della programmazione per CBS All Access. "Questa nuova serie sarà un'aggiunta perfetta per il franchise, e porterà una prospettiva completamente nuova."

Per altri approfondimenti ecco il teaser di Star Trek: Discovery 3.