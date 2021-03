Star Trek, History Channel ordina una docuserie sul celebre franchise sci-fi

Fan di Star Trek all'appello: History Channel sta preparando una nuova docuserie dedicata al mondo del celebre frachise, giusto in tempo per il suo 55esimo anniversario.

Si intitolerà The Center Seat: 55 Years of Star Trek la docuserie in 8 episodi che la Nacelle Company produrrà per History Channel.

Programmato per coincidere con il cinquantacinquesimo anniversario dalla creazione di Star Trek, il progetto "offrirà uno sguardo dietro le quinte ai momenti salienti della storia del franchise, dal suo inizio grazie alla compagnia di produzione di Lucille Ball, Desilu, fino ad arrivare ai più recenti adattamenti cinematografici e televisivi".

Ogni episodio dello show conterrà delle interviste al cast, alla crew e a degli esperti del mondo di Star Trek, e verranno inclusi anche i titoli meno conosciuti appartenenti al franchise, come le serie animate o la serie tv mai realizzata Star Trek: Phase II.

"Fin da prima che arrivassi a compiere 10 anni, Star Trek mi ha dato la cosa più vicina a quello che si può definire un codice di condotta nella mia vita" ha affermato Brian Volk-Weiss, fondatore e CEO di Nacelle "Se non fosse stato per parole come 'Non credo negli schemi non vincenti, a quest'ora sarei da solo, senza un soldo, e starei vivendo un'esistenza miserabile. Per cui, dire che questo sarebbe un progetto a cui tengo molto sarebbe davvero un eufemismo".

Iain Roumain sarà produttore esecutivo e showrunner di The Center Seat, mentre Gates McFadden, Mark Altman e Cisco Henson saranno anche loro tra i produttori esecutivi dello show.

