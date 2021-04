Star Trek: Il franchise diventerà come il MCU? Risponde Akiva Goldsman

Nei mesi scorsi era stato annunciato un documentario dedicato a Star Trek, una delle opere di fantascienza più importanti e nata da un'idea di Gene Roddenberry. Il franchise producer Akiva Goldsman ha quindi risposto alle domande sul suo futuro.

Come sapete sono numerose le serie attualmente in produzione dedicate a Star Trek: parliamo di Discovery, Picard, nella quale abbiamo ritrovato il personaggio interpretato da Patrick Stewart, la serie animata di Amazon Prime Video intitolata Lower Decks e i numerosi lungometraggi ispirati allo show. Parlando con i giornalisti di The Hollywood Reporter, Akiva Goldsman ha quindi detto la sua riguardo il futuro del franchise: "Non posso parlare per CBS, ma cerchiamo tutti di fare la stessa cosa, ispirandoci alle cose che sappiamo che funzionano, per esempio con gli show della Marvel, che non sono mai abbastanza. Aspetto con ansia domani per Falcon and The Winter Soldier ed ho visto il trailer di Loki 19 mila volte. Se quindi prendiamo questo stile come esempio, le serie di Star Trek non sono mai troppe, ma ci sono stati anche dei casi in cui questo non ha funzionato. Star Trek è nel cuore di molte persone, soprattutto ora dopo che il mondo si è rivelato peggiore di quanto credessimo, anche se io sono un forte sostenitore del lieto fine, magari conquistato dopo una dura lotta. Non significa che non è difficile da arrivarci, ma voglio credere che riusciremo ad avere dei buoni risultati".

