Star Trek, James Tiberius Kirk tornerà in Strange New World?

Sono passati ormai due mesi dall'annuncio ufficiale dell'arrivo di Star Trek: Strange New Worlds, nuova serie del franchise fantascientifico CBS firmata da Akiva Goldsman, e per ora le informazioni in merito al progetto tendono a latitare, anche se i fan si sono posti una domanda: tornerà Kirk nella serie?

Strange New Worlds sarà presumibilmente ambientata dopo gli eventi di Star Trek: Discovery 2, dunque nel 2257. Grazie a un episodio della serie originale, sappiamo che Kirk era Tenente a bordo della USS Farragut proprio in quell'anno, arrivando infine al comando della USS Enterprise nel 2265. Questo significa che la porta è effettivamente più che aperta, spalancata, al suo ritorno in tv, interpretato da qualche nuovo attore.



La nuova serie vedrà Anson Mount, Ethan Peck e Rebecca Romijn riprendere i ruoli rispettivamente di Christopher Pike, Spock e Number One, e sarà ambientata negli anni in cui il capitano Pike era a capo dell'Enterprise.

Lo show seguirà così i tre personaggi alla ricerca di nuovi mondi intorno alla galassia, negli anni che precedono l'arrivo del capitano Kirk sull'Enterprise.

Supervisore alla serie sarà Alex Kurtzman, come per gli altri titoli del franchise Star Trek di CBS All Access. Il primo episodio di Star Trek: Strange New Worlds è scritto da Akiva Goldsman, in collaborazione con Jenny Lumet e lo stesso Kurtzman.