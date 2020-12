Star Trek, John de Lancie rassicura i fan: 'Vedrete ancora Q in futuro'

Mentre la seconda stagione di Picard si fa attendere, arriva qualche interessante novità sul futuro di Star Trek: avremo modo di rivedere il mitico Q di The Next Generation?

Secondo l'attore che lo ha interpretato, John de Lancie, le speranze sarebbero ben riposte. Comparso anche in Deep Space Nine e in Voyager, Q veniva descritto come un'entità semidivina, membro di una specie superiore praticamente onnipotente. L'interprete ha voluto inviare un messaggio particolare ad un suo fan, ringraziandolo per averlo seguito per più di 30 anni e concludendo con un piccolo teaser:

"Oh comunque ecco un piccolo regalo di Natale... Mi vedrete ancora in futuro. Auguri, buon Natale e incrociamo le dita per un 2021 migliore. Dev'essere migliore del 2020".

Il messaggio potrebbe essere stato registrato qualche tempo fa e riferirsi alla serie animata Lower Decks, in cui in effetti compare il personaggio, ma gli auguri di Natale sembrano confermare che Q comparirà anche in nuovi progetti.

Ovviamente la speranza è quella di poter vedere una reunion con Patrick Stewart sul set di Star Trek: Picard. Il loro incontro dopo decenni aprirebbe la porta a sviluppi interessanti e la serie Amazon si è già mostrata capace di riportare in scena personaggi di The Next Generation con un certo coraggio.

Intanto potremo goderci il prequel su Riker e Troi grazie al romanzo spin-off di prossima uscita.