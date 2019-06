Star Trek: Jonathan Frakes celebra il Picard Day con un messaggio speciale per i fan

Oggi i fan di Star Trek di tutto il mondo festeggiano il Picard Day, la giornata dedicata al celebre Jean-Luc Picard interpretato da Sir. Patrick Stewart che nei prossimi mesi tornerà come protagonista assoluto in Star Trek: Picard.

In occasione dell'evento, il profilo ufficiale del franchise ha pubblicato uno speciale video-messaggio di Jonathan Freaks, interprete dell'Ufficiale Will Riker in Star Trek: The Next Generation al fianco dello stesso Picard. Potete trovare il filmato in calce alla notizia.

Frakes tornerà a collaborare con Stewart proprio in Star Trek: Picard. Lo scorso aprile, infatti, l'attore ha confermato che si occuperà di dirigere il secondo blocco di episodi del nuovo show. Frakes, già regista di tre episodi di Star Trek: Discovery, si è detto entusiasta di tornare ancora una volta nello straordinario mondo sci-fi creato da Gene Roddenberry.

Star Trek: Picard non ha ancora una data di uscita ufficiale, anche se sappiamo che debutterà entro la fine del 2019, e potrebbe aver rinunciato al suo showrunner originale. Stando ad un rumor lanciato da Nerdrotic, infatti, Alex Kurtzman sarebbe stato licenziato nonostante il suo accordo quinquennale con CBS TV, questo a causa di alcuni test screening non proprio postivi. La notizia, comunque, non è ancora stata confermata. Nel frattempo vi rimandiamo al primo trailer di Star Trek: Picard.