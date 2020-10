Star Trek, Kate Mulgrew omaggiata con una statua dedicata al Capitano Janeway: le foto

La città americana di Bloomington, in Indiana, ha eretto una statua dedicata al Capitano Janeway di Star Trek, iconico personaggio interpretato da Kate Mulgrew, per omaggiarla come esempio di "integrità e umanità".

L'attrice, che a breve riprenderà i panni di Janeway nella serie animata Star Trek Prodigy, ha preso parte all'evento virtuale per rispondere ad alcune domande dei partecipanti, mentre la sua co-star Robert Picardo (Dottore) ha partecipato tramite un video pre-registrato.

"Il Capitano Janeway è stata un costante esempio di integrità e umanità di fronte a molte sfide. Ha guidato l'equipaggio a casa senza compromettere i suoi principi ed è diventata un modello per un'intera generazione di giovani donne. Il Capitano Janeway merita un riconoscimento a Bloomington, luogo della sua futura nascita" ha dichiarato Peter Kaczmarczyk del Captain Janeway Bloomington Collective durante la presentazione della statua.

Potete trovare le foto della statua in calce all'articolo.

A proposito del ritorno del personaggio nello show Nickelodeon, la Mulgrew ha dichiarato: "Ho dedicato ogni parte di me al Capitano Janeway, e non vedo l'ora di dotarla di nuove sfumature in Star Trek: Prodigy. Che emozione poter trasmettere a queste giovani mente un'idea che ha elevato il mondo per decenni. Essere di nuovo al timone sarà un'esperienza profondamente gratificante in un modo tutto nuovo."

