Star Trek: Le ceneri dell'attore James Doohan sono state portate sulla ISS

Dopo aver parlato della cronologia di Star Trek, vi segnaliamo questa interessante intervista a Richard Garriott, autore di videogiochi ed astronauta che ha rivelato di aver portato sulla ISS delle ceneri di James Doohan.

Nel 2008 Richard Garriott ha partecipato ad una missione spaziale russa, raggiungendo la stazione internazionale e portando con se una foto dell'interprete di Montgomery Scott, personaggio apparso nella prima serie di Star Trek, in cui erano presenti delle ceneri di James Doohan. Ecco il commento di Richard Garriott, durante una intervista concessa ai giornalisti di The Times: "È stata una cosa segreta... La sua famiglia era felice che una parte di lui ha raggiunto lo spazio, ma era un po' delusa che non ne abbiamo potuto parlare pubblicamente. Adesso sono passati un po' di anni quindi possiamo, James Doohan ha trovato il suo posto in mezzo alle stelle".

Nel corso dell'intervista Richard Garriott ha rivelato di essere stato contattato dal figlio di James Doohan il giorno prima della sua partenza, chiedendogli di celebrare la vita di suo padre portando i suoi resti nello spazio. Come si può immaginare, gli attori che hanno partecipato alla serie di Gene Roddenberry hanno più volte pubblicizzato i lavori della Nasa e delle altre agenzie spaziali, come potete leggere in questa notizia in cui è presente un video di William Shatner di Star Trek in occasione di un lancio spaziale.