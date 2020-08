Star Trek: Lower Decks, che cos'è il protocollo Janeway?

Il secondo episodio dell'interessante Star Trek: Lower Decks ha debuttato su CBS All Acccess lo scorso giovedì e proprio come il pilota ha attinto a piena mani dal canone del franchise per la maggior parte delle sue - centrare e riuscite - battute, ma un momento in particolare della puntata si distingue da tutto il resto.

In una delle sottotrame dell'episodio, il guardiamarina Rutherford tenta di cambiare carriera lasciandosi l'ingegneria alle spalle. La sua prima mossa è così quella di provare il percorso per arrivare al comando. Il comandante Ransom mette allora Rutherford in una serie di simulazioni per testarne l'abilità e purtroppo non vanno come sperato, anche se Ransom sembra divertirsi a guardare fallire il guardiamarina in tanti modi differenti e mai visti prima. A una certo punto, però, il comandante incoraggia Rutherford a utilizzare "il Protocollo Janeway". Ma di cosa si tratta?



Il riferimento, in primo luogo, è a Kathryn Janeway, capitano della Flotta Stellare che ha guidato la USS Voyager fino a casa dal Quadrante Delta nel terzo episodio dell'omonima serie televisiva, intitolato "Parallax", in cui la Janeway ordina al timoniere Tom Paris di "perforare" un vortice spazio-temporale a "piena potenza".



Quindi il Protocollo Janeway richiede "di farsi strada come possibile in situazioni complesse". Ed ecco spiegato il consiglio di Ransom, molto saggio.