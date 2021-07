Star Trek: Lower Decks, ecco le nuove fantastiche immagini della seconda stagione

Paramount+ ha rilasciato nuove immagini della seconda stagione di Star Trek: Lower Decks dopo aver svelato il trailer durante il panel di Star Trek Universe al Comic-Con @ Home.

Le immagini, che potete vedere in calce alla notizia, ci danno un’anteprima dei primi due episodi della nuova stagione intitolati "Strange Energies" e "Kayshon, His Eyes Opens".

Il primo episodio vede Brad Boimler ancora al servizio del capitano William Riker a bordo della USS Titan. Come suggerisce il nome, il secondo vede un Tamarian - una delle specie aliene che parlano solo in metafora - che si unisce all'equipaggio della USS Cerritos.

Jack Quaid, doppiatore di Brad Boimler, ha parlato con ComicBook.com ci com’è stato tornare ad interpretare il personaggio:

"È stato fantastico, incredibile. Amo così tanto questo spettacolo, e penso che abbiamo concluso la prima stagione con un così grande cliffhanger. L'unico aspetto negativo della registrazione durante la pandemia è che nella prima stagione sono stato in grado di registrare dal vivo in cabina con Tawny Newsome, cosa che non siamo riusciti a fare adesso. Voglio dire, anche lei è molto impegnata in questo momento. Quindi non siamo stati davvero in grado di unirci, ma è stato davvero molto divertente. E anche se è finita su Zoom, lavorare con Mike McMahan, Brad Winters e il resto della troupe, è sempre una gioia. E mi piace interpretare Boimler. È solo un po' scemo, e lo amo così tanto. Quindi è stata una gioia."



La seconda stagione debutterà su Paramount+ il 12 agosto, mentre è ufficiale l'inizio della produzione della terza stagione di Star Trek: Lower Decks. Vi lasciamo con la nostra recensione della prima stagione di Star Trek: Lower Decks in attesa dei nuovi episodi!