Star Trek: Lower Decks, ecco quando debutterà la serie su Amazon Prime Video

La nuova serie animata ambientata nell'universo di Star Trek ha finalmente una data d'uscita. Star Trek: Lower Decks debutterà su Amazon Prime Video il... Scopriamolo insieme dopo il salto.

Negli Stati Uniti è CBS All Access a mandare in onda la serie animata creata da Mike McMahan (e ha già fatto il suo debutto nei mesi scorsi), ma in Australia, Nuova Zelanda, Europa, Giappone, India e altri mercati internazionali sarà invece Amazon Prime Video (già dimora della serie live-action con Patrick Stewart Star Trek: Picard) a portarla sullo schermo.

Quando? Il 22 gennaio 2021.

Come riporta anche Comicbook, il ritardo di più di sei mesi rispetto all'uscita nazionale (agosto 2020), ha spiegato McMahan, è dovuto a dei necessari cambiamenti d'agenda: la post-produzione di Star Trek: Discovery ha infatti richiesto maggior tempo per essere completata a causa degli impedimenti dovuti alla pandemia, per cui la premiere della terza stagione è stata spostata di alcuni mesi. Per riempire il vuoto di programmazione, tuttavia, si è deciso, almeno negli Stati Uniti, di mandare in onda in anticipo Star Trek: Lower Decks... Prima che però si fosse trovato un accordo per la distribuzione internazionale.

Adesso, comunque, è arrivato anche il nostro momento (anche se, a dire il vero, non è specificato nulla per l'Italia, dato che si parla più in generale di Europa), e presto avremo modo di vedere cosa combinerà la squadra di supporto della U.S.S. Cerritos, una delle meno prestigiose astronavi della Starfleet, ma mai lontana dall'avventura.