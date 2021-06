Star Trek: Lower Decks, la stagione 3 è in produzione: il post di Tandy Newsome

Un paio di mesi fa è arrivata la notizia del rinnovo di Star Trek: Lower Decks per la stagione 3, e a quanto pare i lavori sono in corso di svolgimento. Tandy Newsome, che nella serie animata presta la voce a Beckett Mariner, ha infatti pubblicato un post dalla sala di registrazione.

Come possiamo vedere anche in calce alla notizia, su Instagram l'attrice ha pubblicato una foto in cui è impegnata, con tanto di cuffia e microfono, in una sessione di doppiaggio. "Season three" scrive nella didascalia, e i più attenti noteranno sulla sua maglia un riferimento a un episodio di Star Trek: Lower Decks.

Insieme a Tendy Newsome, tra i doppiatori della serie animata c'è anche Jack Quaid, nel ruolo di Brad Boimler. Qualche tempo fa, presentando la prima stagione dello show, l'attore aveva raccontato a Comicbook.com come era stato lavorare alla stagione 2 in piena pandemia.

"L'unico aspetto negativo del registrare durante la pandemia è che nella prima stagione sono riuscito a registrare dal vivo in cabina con Tawny Newsome, cosa che non siamo riusciti a fare stavolta. Voglio dire, anche lei è molto impegnata in questo momento. Quindi non è stato proprio possibile riunirci, ma è stato davvero molto divertente. E anche se l'abbiamo fatto su Zoom, lavorare con Mike McMahan e Brad Winters e il resto della troupe è sempre una gioia. E adoro interpretare Boimler."

