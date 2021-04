Star Trek: Lower Decks, il trailer rivela la data di uscita e il rinnovo per la stagione 3

Come sapete erano già state programmate due stagioni di Star Trek: Lower Decks, nonostante questo siamo sicuri che i numerosi fan dell'universo di Gene Roddenberry saranno felici di sapere che lo show animato è stato rinnovato per una terza stagione.

In calce alla notizia trovate il trailer della seconda stagione di Star Trek: Lower Decks, condiviso con i fan in occasione del First Contact Day, evento digitale che si è tenuto lo scorso 5 aprile. Nel video è presente una breve anteprima delle avventure dei protagonisti dello show, inoltre alla fine del fimato scopriamo che la seconda parte sarà disponibile in America a partire dal prossimo 12 agosto. Ancora non sappiamo quando le puntate inedite faranno il loro debutto su Amazon Prime Video, servizio streaming in cui è possibile vedere Star Trek: Lower Decks in Italia.

Inoltre, i dirigenti di Paramount+ hanno fatto sapere di aver rinnovato lo show per una terza stagione, composta da dieci puntate, che ci mostrerà la continuazione del viaggio della USS Cerritos. Come avete potuto leggere nella nostra recensione di Star Trek: Lower Decks, la serie animata sembra aver convinto gli appassionati della famosa opera fantascientifica, che hanno accolto con entusiasmo il lavoro di Mike McMahan, creatore di Lower Decks e vincitore di un Emmy.