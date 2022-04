Star Trek: Lower Decks, ecco il trailer della Stagione 3: dai creatori di Rick & Morty

Che siate dei fan di Star Trek o di serie animate particolarmente irriverenti come Rick & Morty, questo è il titolo che fa per voi. Star Trek: Lower Decks va in onda già da due stagioni ormai, ma la terza si preannuncia più folle e controcorrente che mai mostrandosi in questo primo, esilarante teaser. In arrivo su Prime Video.

Solo qualche giorno fa avevamo visto il trailer cruciale di Star Trek Strange New Worlds, il nuovo prequel spinoff che ripromette di raccontare le primissime avventure della USS Enterprise prima dell’arrivo del Capitano Kirk. Nel frattempo, poco più di un mese fa invece avevamo visto il debutto su Prime Video della seconda stagione di Star Trek Picard con protagonista Patrick Stewart e dedicata all’omonimo capitano della USS. Oggi, a mostrarsi sempre per Prime Video, è uno spinoff semplicemente folle. Un esperimento nato in seno al canone di Star Trek e che ha sortito subito un ottimo successo di pubblico.

Distribuita negli Stati Uniti da Paramount+, Lower Decks racconta delle folli avventure animate della USS Cerritos, ancora danneggiata dalla sua ultima missione nella precedente stagione e ora ormeggiata al molo spaziale. I nuovi episodi dovrebbero debuttare su Paramount entro la fine d’anno, arrivando a cascata anche sugli schermi di Amazon Prime Video. A guida del progetto c’è il geniale vincitore dell'Emmy Award Mike McMahan, uno dei nomi dietro Rick & Morty e Solar Opposites.

Stando alle anticipazioni, la nuova stagione “sfida le insegne della USS Cerritos in modi (esilaranti) che non avreste mai potuto immaginare, a partire da una risoluzione scioccante per l'epico finale cliffhanger della seconda stagione". Il cast di personaggi di Star Trek: Lower Decks include il guardiamarina Beckett Mariner, doppiato da Tawny Newsome; il guardiamarina Brad Boimler, doppiato da Jack Quaid; Alfiere Tendi, doppiato da Noël Wells; il guardiamarina Rutherford, interpretato da Eugene Cordero. Oltre a un restante, folto e folle equipaggio che vi farà ridere di gusto. La state seguendo? Ditecelo nei commenti!