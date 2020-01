Star Trek: il mash up tra Data e Baby Yoda diventa virale

Dopo l'enorme successo che ha ottenuto The Mandalorian, la serie TV di Jon Favreau ambientata nell'universo di Star Wars, gli occhi erano tutti puntati su Star Trek Picard. The Mandalorian ha avuto in Baby Yoda una delle sorprese della serie: Picard per il momento si accontenta di un mash-up virale.

Internet infatti si rivela come al solito una fucina di idee più o meno riuscite, e qualcuno si è divertito a immaginare un bizzarro crossover in questa immagine di... Baby Data. Andiamo per ordine, ma vi avvertiamo che la news contiene spoiler su Star Trek Picard, per cui se ancora non avete visto le prime puntate, valutate in autonomia se proseguire o meno nella lettura.

Se ve lo state chiedendo, no, per fortuna non c'è niente di simile in Star Trek Picard, ma nel primo episodio viene effettivamente rivelata l'esistenza della progenie di Data, nella fattispecie l'androide Dahj, che si scopre avere una sorella gemella, Soji Asha.

Ne ha parlato anche l'attore che interpreta Data, in un'intervista: "Beh, non sono stato interpellato a riguardo, ma sono contento che la saga di Data continui. Se è attraverso la sua progenie, beh... mi fa piacere".

Come dicevamo, la serie ha da poco debuttato anche in Italia su Amazon Prime Video. Se volete approfondire, sul nostro sito trovate la recensione dei primi due episodi di Star Trek Picard, e la nostra intervista a Patrick Stewart.