Star Trek: Mission Seattle, annunciato un nuovo evento imperdibile per i fan!

Si aggiunge un nuovo appuntamento evento alla serie delle Star Trek: Missions, date imperdibili da fissare sul calendario per tutti i fan dello gigantesco franchise. Dopo Star Trek: Mission Chicago è il turno di Star Trek: Mission Seattle. Ecco tutto quello che c'è da sapere per gli irriducibili fan di tutto il mondo.

Si rinvigorisce con forza sempre maggiore l’attenzione nei confronti di uno dei franchise di fantascienza più fortunati e di lunga durata nella storia del piccolo e grande schermo. Non che si fosse mai arrestata, ma in questi mesi in particolare sembra di assistere a una grande concomitanza di eventi. Su Prime Video è stata distribuita da un mese la seconda stagione di Star Trek Picard con protagonista Patrick Stewart nei panni dell’omonimo capitano della USS Enterprise. Uscito anche il trailer del prequel Star Trek Strange New Worlds ambientato nell’era pre-Kirk. E solo da poche ore quello di Star Trek Lower Decks, spinoff animato dai creatori di Rick & Morty.

Ma nel frattempo procedono anche gli appuntamenti fisici, iconici per migliaia di spettatori. Stiamo ovviamente parlando delle convention di Star Trek, approdo per chiunque voglia (e possa, perché il viaggio non è economico) buttarsi nella mischia della fanbase tra incontri, attrazioni interattive e nuovi aggiornamenti sullo stato del franchise. Stavolta la tappa è Seattle, come è stato annunciato dagli organizzatori di ReedPop che proprio in questi giorni stanno chiudendo invece Star Trek: Mission Chicago al McCormick Place Convention Center. Per quanto riguarda l’evento di Seattle, gli incontri si svolgeranno al Washington State Convention Center dal 26 al 28 maggio 2023.

ReedPop, che con Seattle mette a segno il secondo evento da quando ha preso in mano la gestione delle convention di Star Trek, che con la formula di Star Trek: Missions si tengono in una città diversa ogni anno, la descrive come “la destinazione definitiva per i fan dell'iconico franchise, offrendo ai fan di Star Trek l'opportunità di esplorare audacemente il passato, il presente e il futuro del franchise attraverso mostre interattive, merchandising esclusivo, opportunità fotografiche, mostre di costumi, sessioni di autografi, gameplay e altre sorprese speciali”. I biglietti per saranno in vendita a giugno, ma per i molti che non potranno partecipare ci saranno tantissimi aggiornamenti e annunci sui progetti futuri in lavorazione.