Star Trek, morta Barbara Baldavin: addio all'attrice della saga di fantascienza

È scomparsa l’attrice Barbara Baldavin all’età di 85 anni. L’interprete aveva preso parte alla serie tv cult Star Trek e ad altre numerose produzioni televisive.

Un altro addio doloroso per i fan della serie dopo la scomparsa recente dell’attrice di Star Trek Maggie Thrett. Nel 1966, Baldavin ha assunto il ruolo di Angela Martine nello show, un'addetta al controllo dei phaser, in due episodi della prima stagione dello show. Il matrimonio del suo personaggio con Robert Tomlinson (interpretato da Stephen Mines), officiato dal capitano Kirk (William Shatner, che ha appena compiuto 93 anni) viene interrotto da un assalto romulano nel suo episodio di debutto. L’attrice è riapparsa in Star Trek nel giugno 1969, durante il finale della serie intitolato "Turnabout Intruder", dove apparve nel ruolo del tenente Lisa, servendo sia come ufficiale delle comunicazioni che come cronista di tribunale. Dopo Star Trek, Barbara Baldavin ha trascorso sei anni interpretando l'infermiera Holmby nella serie televisiva degli anni '70 Medical Center.

L’attrice, oltre ad aver mostrato le sue doti recitative, ha lavorato anche nel mondo del casting televisivo, partecipando a selezioni di varie serie come Adam-12, Colombo, McMillan & Wife, Baretta, Charlie's Angels, Fantasy Island e Barnaby Jones. Baldavin lascia i figli, Marc e Joseph, e i nipoti, Casandra e Justine.

