Star Trek, morto il produttore Herbert F. Solow: aveva 89 anni

Nelle ultime ore il mondo di Star Trek ha dovuto dire addio a Herbert F. Solow, il produttore responsabile della vendita del franchise alla NBC che si è anche occupato di Star Trek, Mission: Impossible e Mannix. Successivamente ha scritto libri su questo universo espanso, tra cui Inside Star Trek e The Star Trek Sketchbook.

L'uomo ha cercato poi di far acquisire i diritti di Star Trek alla CBS, ma inizialmente la rete li ha rifiutati in quanto riteneva questo prodotto troppo simile a Lost in Space. Successivamente poi per una serie di accordi e varie compravendite, la rete si è trovata a comunque a possederne i diritti. Infatti attualmente proprio sulla CBS va in onda Star Trek: Discovery.

Solow ha sostenuto la visione originale di Star Trek del creatore Gene Roddenberry e lo ha aiutato a perfezionarne il tono. Il produttore ha avuto un impatto fondamentale sull'intera storia, modificando le caratteristiche di alcuni personaggi e, proponendo di usare le date stellari per lanciare ogni episodio come se si trattasse un flashback dal diario del capitano Kirk.

"Ho fatto un cambiamento fondamentale per cui abbiamo trattato ogni episodio, l'intera serie, come un flashback e abbiamo inventato Star Date. Un flashback è molto interessante. Le persone si rilassano con i personaggi e la storia sapendo che quello che stavano guardando era già accaduto. Non abbiamo a che fare con il futuro, assolutamente no, abbiamo a che fare con il racconto di una storia del passato . Il Diario del Capitano ha organizzato ogni spettacolo. In conclusione, raccontare la storia del passato è stato un enorme vantaggio".

