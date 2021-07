Star Trek, nuovi dettagli sulla trilogia Coda: ecco le novità

Sono emersi nuovi dettagli sulla trilogia di Star Trek: Coda, svelata per la prima volta lo scorso febbraio. Questa trilogia di romanzi potrebbe costituire il finale della lunga serie di romanzi del franchise che si svolgono dopo Nemesis. Per 15 anni questa linea di romanzi è stata l'unico modo per i fan di continuare ad avventurarsi in Star Trek.

Tutto questo grazie ai personaggi di The Next Generation, Deep Space Nine e Voyager. E adesso con Star Trek: Picard che offre una continuazione nel canone della saga i libri si trovano in una situazione molto particolare e secondo i fan Star Trek: Coda potrebbe alleviare questa tensione che si respira intorno alla saga. Ma Star Trek diventerà come l'MCU? Ne ha parlato di recente il produttore Akiva Goldsman.



I tre libri della trilogia - Moments Asunder di Dayton Ward, The Ashes of Tomorrow di James Swallow e Oblivion's Gate di David Mack, sono adesso disponibili per il pre-order su Amazon. Il primo uscirà il 28 settembre, con i due sequel che lo seguiranno mensilmente.

Le pagine del pre-order svelano le sinossi dei libri, con una trama che viaggia nel tempo:"Gli equipaggi di Jean-Luc Picard, Benjamin Sisko, Ezri Dax e William Riker si uniscono per prevenire un'apocalisse a livello cosmico, solo per scoprire che alcuni destini sono davvero inevitabili".



Lo scorso anno abbiamo cercato di riassumere tutte le serie tv in uscita di Star Trek, un universo che continua imperterrito la propria espansione senza sosta.