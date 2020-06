Star Trek: oggi i fan della serie festeggiano il Picard Day

Mentre continuano le notizie riguardo la seconda stagione di Star Trek Picard, i fan del franchise hanno deciso di festeggiare la vita del protagonista della serie, uno dei personaggi più importanti nella storia dell'universo di Gene Roddenberry.

Come ricorderanno tutti gli appassionati dello show, nella puntata di The Next Generation intitolata "The Pegasus", i bambini a bordo della USS Enterprise-D organizzano ogni anno una giornata interamente dedicata al capitano Picard, che secondo i calcoli dovrebbe combaciare con la data del 16 giugno. Per questo si possono leggere su Twitter e nelle varie piattaforme social dei messaggi dedicati alla storia e alla carriera del personaggio con il volto di Patrick Stewart. In calce alla notizia trovate alcuni dei commenti più originali, divisi tra chi ha voluto riguardare l'episodio della serie, condividendone alcuni scatti, mentre altri hanno deciso di postare alcune clip con i discorsi più importanti del capitano della Federazione.

Nel frattempo, ricordiamo che la seconda stagione di Star Trek Picard è stata rimandata, come confermato dal co creatore dello show in un lungo messaggio in cui spiega che la produzione avrebbe voluto girare lo show a partire dai primi giorni di giugno, ma non è stato possibile a causa della sospensione dei lavori per l'emergenza Coronavirus.