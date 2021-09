Star Trek, un'opera d'arte nello spazio per i cento anni del creatore Gene Roddenberry

Qualche giorno fa è andato in onda l'episodio n° 800 di Star Trek, contando tutte le serie del glorioso franchise. Un traguardo straordinario, tagliato nell'anno in cui Gene Roddenberry avrebbe festeggiato il suo primo secolo di vita. Anche questa cifra tonda verrà celebrata adeguatamente, onorando la memoria e l'eredità del creatore dello show.

Paramount+ ha infatti in programma uno Star Trek Day il prossimo 8 settembre, in occasione del 55° anniversario del debutto della serie originale. Per i cento anni di Gene Roddenberry, invece, lo stesso giorno partirà la campagna Boldly Go, organizzata dalla Fondazione Roddenberry in collaborazione con Paramount+, con la compagnia di satelliti Planet e la società tecnologica OTOY.

Per tutto il mese di settembre, i fan di Star Trek potranno inviare foto e video, raccontando le loro speranze per i prossimi cento anni. Lo scopo di questa iniziativa è quello di onorare la visione ottimistica del futuro di Gene Roddenberry. Le proposte più interessanti diverranno, grazie a OTOY e alla Fondazione, una originale opera d'arte, un'installazione che nel 2022 Planet lancerà in una rete satellitare nello spazio e che si potrà quindi definire "installazione artistica spaziale".

L'installazione dedicata al creatore di Star Trek sarà messa poi a disposizione del pubblico, e successivamente messa all'asta. Il ricavato sarà devoluto ad alcune organizzazioni no profit.