Star Trek: Patrick Stewart pronto a tornare in un nuovo film!

Assieme a pochi altri volti storici che si potrebbero citare nel franchise, Patrick Stewart è Star Trek e Star Trek è Patrick Stewart. Un ritorno della saga (da molto vociferato) su grande schermo, soprattutto se con lui a bordo, sarebbe qualcosa di inestimabile. E l'attore è effettivamente pronto a tornare: "Senza mezzi termini".

A essere sinceri, i nuovi viaggi di Stewart verso lo “spazio, ultima frontiera” non stanno andando nel migliore dei modi. Il suo ritorno nelle prime due stagioni di Picard, che vedono nuovamente lo storico capitano Jean-Luc Picard (interpretato da Stewart) a guida dell’Enterprise, non ha ricevuto gli elogi che i fan speravano di poter regalare. Anzi. Per molti Picard è stata una delusione e le cose non accennano a migliorare nella terza e ultima stagione dello show, che si prepara a sottoporre a un discutibile restyling la Enterprise di Star Trek Picard. Al di là dei nuovi design però, i problemi della serie sono da attribuire a ben altre ragioni.

Tuttavia, di fronte a un franchise che sforna fin troppi show – alcuni pure acclamatissimi, come lo Strange New Worlds pronto per la seconda stagione, anticipata “come sotto steoridi” – e troppi pochi film, un ritorno su grande schermo potrebbe dare un respiro diverso. A dire la verità, da qualche anno a questa parte troppi pochi film significa nessuno, nonostante si parli da anni di un nuovo capitolo diretto da J.J. Abrams. Ora però, l’idea per un sequel è venuta a un fan direttamente dal panel dedicato del San Diego Comic-Con.

Il giovane si è alzato in sala e ha domandato all’attore se fosse disposto a tornare in un film, magari rimettendo insieme l’equipaggio della storica serie The Next Generation. Questa la risposta dell’attore: "La risposta a questa domanda è sì, senza mezzi termini. Penso che sarebbe una cosa molto interessante, eccitante e utile da raggiungere". A quel punto si è fatto avanti Alex Kurtzman, co-creatore di Picard, che ha tentato di portare l’acqua al suo mulino: "Penso che in qualche modo la terza stagione voglia essere proprio quello. Ma ovviamente, voglio dire, ascoltate, se voi volete che succeda, vediamo che può succedere".

Voi vorreste un ritorno su schermo di Star Trek, con o senza Stewart? Ditecelo nei commenti!