Star Trek: Picard 2, annunciata la nuova data d'uscita dello show

Mentre è appena ripartita la produzione di Star Trek Picard 3, arriva da Patrick Stewart la notizia della data d'uscita della stagione 2 di Star Trek: Picard: l'attore ha diffuso sui suoi profili social un'immagine della nuova season, ormai sempre più vicina.

Il primo trailer di Star Trek Picard 2 aveva annunciato la prevista uscita per febbraio 2022, ma in seguito ai ritardi produttivi dovuti all'emergere di un focolaio di Covid-19, l'uscita della seconda stagione di Star Trek: Picard è slittata al 3 marzo. Da quella data lo show sarà disponibile in streaming su ParamountPlus, mentre in Italia dovrebbe tornare su Amazon Prime Video.

Questa nuova stagione dello show sarà ispirata a un film di Star Trek: sembra infatti che sia stato il nuovo sceneggiatore Terry Matalas, che ha sostituito Michael Chabon al fianco di Akiva Goldsman, a suggerire l'idea dei viaggi temporali che abbiamo visto nel già citato trailer. Un'ispirazione che non può che derivare dalla pellicola di Leonard Nimoy Star Trek IV - Rotta verso la Terra del 1986.

Nel poster (che potete vedere nel post Instagram dell'attore in calce all'articolo), vediamo Patrick Stewart nei panni di Jean-Luc Picard, insieme all'atteso ritorno della vecchia nemesi Q in Star Trek Picard, interpretato da John De Lancie. "Sono passati 25 anni ma per me è stato facilissimo risalire in sella" aveva dichiarato De Lancie in un'intervista di qualche mese fa, anticipando che vedremo "un Q diverso".

La stagione 2 di Star Trek: Picard debutterà il 3 marzo in streaming su Paramount+. A seguire, ogni giovedì uscirà un nuovo episodio, fino al decimo e ultimo che - stando a queste informazioni - dovrebbe arrivare a inizio maggio.