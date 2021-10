Star Trek: Picard 2, Brent Spiner presenta il nuovo personaggio: 'Non sarò Data'

Da circa un mese sono terminate le riprese di Star Trek: Picard 2, e la seconda stagione dello spin-off con Sir Patrick Stewart debutterà su Paramount+ nel febbraio 2022. La serie vedrà il ritorno di Brent Spiner, ma non più nel ruolo di Data, interpretato per l'ultima volta nel finale della stagione 1.

Erano in molti a pensare che Brent Spiner avrebbe interpretato Altan Ingo Soong, altro personaggio già visto in Star Trek: Picard, ma a quanto pare si tratterà di un ruolo completamente nuovo. Recentemente intervistato da Inverse, l'attore ha dato qualche anticipazione in tal senso.

"Posso dirti che non sono Data. So che non hanno rivelato molto sulla mia presenza nello show. Posso dirti che sono un membro della famiglia Soong. E che non interpreterò un personaggio che ho già interpretato in passato."

Non sarà, quindi, neanche Noonien Soong, lo scienziato che ha creato Data. Brent Spiner lo ha già interpretato in Star Trek: The Next Generation, anche in una versione più giovane. Il nuovo personaggio potrebbe sfruttare anche i viaggi nel tempo e le realtà alternative previste nelle trame della stagione 2.

Intanto, è già ufficiale il rinnovo di Star Trek: Picard per la terza stagione. Quale potrebbe essere il ruolo di Brent Spiner nei nuovi episodi? Cosa vi aspettate dalla seconda stagione di Star Trek: Picard? Fatecelo sapere come sempre nei vostri commenti.