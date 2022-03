Star Trek: Picard 2, De Lancie rivela: 'Per 2 personaggi la posta in gioco è più alta'

A poche ore dal debutto della stagione 2 di Star Trek: Picard su Paramount+, John De Lancie ha rilasciato un'intervista a Collider nella quale parla sia degli episodi che stanno per uscire, sia della terza e ultima stagione, di cui attualmente sono in corso le riprese.

Poche settimane fa, il trailer di Star Trek: Picard 2 aveva mostrato l'atteso ritorno di Q e di Guinan, rispettivamente interpretati da John de Lancie e Whoopi Goldberg, nei nuovi episodi in uscita il 3 marzo su Paramount+ e su Amazon Prime Video, che precedono quella che sarà la terza e ultima stagione di Picard.

Ai microfoni di Collider, l'attore statunitense non ha potuto rivelare se Q tornerà anche nell'ultima stagione, ma ha parlato del suo rapporto con il personaggio che torna ad interpretare negli episodi di Picard a breve in uscita.

"Sono popolare in maniera sproporzionata! Prima di Picard sono apparso come Q solo in 9 episodi" ha affermato in prima battuta De Lancie. "E' abbastanza interessante che il personaggio di Q sia stato inserito anche in molti altri episodi dei quali io non ho mai fatto parte".

Riguardo alla stagione 2 di Star Trek: Picard, De Lancie ha praticamente confermato i dettagli che erano già noti: "Si tratta di un viaggio diverso questa volta. E' un viaggio che ha una posta in gioco più alta per due personaggi, che hanno molto di più da perdere rispetto al passato. Direi che questo è un buon indicatore della direzione in cui stiamo andando".