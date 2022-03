Star Trek Picard 2, quanti episodi sono previsti nella nuova season su Prime Video?

Continuano senza sosta i nuovi cicli di avventure della USS Enterprise attraverso lo spazio profondo. Arrivata alla sua seconda stagione, la serie di Star Trek Picard sul protagonista omonimo di Patrick Stewart ha distribuito ieri il suo primo episodio. Ma molti altri seguiranno con uscita cadenzata, deliziandoci per diverse settimane.

Aveva appena messo a segno la conclusione della seconda stagione di LOL giusto il 3 marzo, che Prime Video era già pronta il giorno dopo per dare nuovo seguito all’ennesima, incredibile epopea fantascientifica dell’universo Star Trek, uno dei più prolifici e apprezzati in tutta la storia del piccolo schermo. In Picard tornano alcuni personaggi storici affiancati dalle immancabili new entry: su tutti il Jean-Luc Picard a lungo interpretato, anche nel passato, dall’insostituibile Patrick Stewart. Lo storico capitano delle USS Enterprise D ed Enterprise E torna al timone in un viaggio in avanti nello spazio, ultima frontiera, ma anche indietro nel tempo.

E di tempo, per raccontare il suo arco narrativo, questa seconda stagione ne ha in gran quantità. Solo ieri è stata distribuita la prima puntata – trovate qui la nostra recensione del debutto di Star Trek Picard 2 – ma molte altre seguiranno con uscita a cadenza settimanale: esattamente lo stesso numero di episodi della prima stagione, dieci in tutto, che prolungheranno la loro comparsa sul catalogo Prime per altrettante settimane, fino al 6 maggio: il viaggio è lungo, meglio salire a bordo. Anche perché, senza troppi spoiler, la precedente stagione si è conclusa in modo tanto drammatico quanto risolutivo, presentandoci in questo inizio di rinnovo un Capitano Picard sotto mentite spoglie: in un certo senso, non più in lui.

Partendo dall’anno 2399, trent’anni dopo i fatti di Star Trek: La Nemesi, Picard ripercorrerà il viaggio della USS Enterprise e del suo equipaggio attraverso un salto temporale di circa 400 anni, catapultandoli alle porte del nostro tempo – il XXI secolo – per reclutare vecchi alleati e far fronte a uno dei più terribili nemici di Picard. Ma il loro viaggio non si interromperà definitivamente il 6 maggio, giacché una terza stagione – che probabilmente sarà composta dallo stesso numero di episodi – è già entrata nel pieno della sua fase di produzione, guadagnando tempo nei prossimi due mesi di messa in onda.

Nel cast tornano tutti gli interpreti della precedente stagione, fra cui spiccano Alison Pill (Scott Pilgrim vs. The World) nei panni della dottoressa Agnes Jurati e Michelle Hurd in quelli di Raffi Musiker, umana che ha servito nella flotta stellare. John de Lancie torna nel suo storiico ruolo dell’essere onniscente noto come Q, personaggio che ha già interpretato in diversi spin-off dell’universo Star Trek. Fanno la loro comparsa le new entry Annie Wersching e Whoopi Goldberg, che era già apparsa però in Star Trek: The Next Generation. Voi seguirete in nuovi episodi? Ditecelo nei commenti!