Star Trek: Picard 2, festeggiamo il Picard Day con poster e trailer della nuova stagione

È il Picard Day e tutto va bene dato che Paramount ha deciso di condividere dei nuovi materiali promozionali della seconda stagione di Star Trek: Picard, tra cui troviamo anche un poster e un nuovo teaser trailer.

Ok, forse non tutto va poi così bene, dato che il trailer è stato già rimosso dal web, e che da quel che si è visto finché si è potuto, è che siamo di nuovo di fronte a guai temporali.

Nella seconda stagione di Star Trek Picard, infatti, l'anticipato ritorno di Q (John de Lancie) coinciderà anche con una pessima notizia per il nostro Capitano a cui dà il volto Patrick Steward: la timeline è stata spezzata, e per la crew de La Sirena (e la galassia in generale) questo vorrà dire non pochi grattacapi... E cambiamenti.

Il più vistoso di tutti però sembra essere il fatto che Seven non sfoggia più un impianto Borg, suggerendo che in questa nuova timeline il personaggio non sia mai stato assimilato, e che forse sarebbe più corretto chiamare quella che vediamo Annika Hansen, invece di Seven. E chissà quali potrebbero essere le ramificazioni di tutto questo, nel caso...

Ad ogni modo, abbiamo praticamente confermato il fatto che avremo a che fare con i viaggi nel tempo, e il poster che trovate anche nella nostra gallery potrebbe suggerire una possibile destinazione per Picard e i suoi, Los Angeles. Proprio come 'episodio di Star Trek: Voyager "Future's Wnd", dove il Capitano Janeway si reca nella Los Angeles del 1996... Che possa esserci una qualche connessione tra le due cose?

La seconda stagione di Star Trek: Picard arriverà nel 2022, e forse solo allora avremo delle risposte.