Star Trek: Picard 2, un importante volto di Next Generation conferma la sua assenza

Mentre proseguono senza intoppi le riprese delle stagioni 2 e 3 di Star Trek: Picard, l'interprete di Beverly Crusher Gates McFadden ha confermato ai microfoni di TrekMovie che il suo personaggio non avrà alcun ruolo nei prossimi episodi della serie.

Intervistata dal sito per parlare del suo nuovo podcast, InvestiGates: Who Do You Think You Are?, l'attrice si è infatti detta triste e delusa per non essere stata contattata dallo show con Patrick Stewart. "Non sarò nella seconda stagione. Sono triste di non poterci essere" ha dichiarato. "Le cose sono cambiate molto in diversi livelli. Quindi a questo punto non ho idea di cosa succederà. Sono delusa perché sarebbe stato molto divertente lavorare con quelle persone, ma vedremo. Non ne ho idea, vorrei potertelo dire."

Parlando di una sua possibile comparsa nelle prossime stagioni, la McFadden ha ipotizzato come potrebbe essere la relazione tra Beverly e Picard: "Potrebbero accadere molte cose. Penso che a quel punto le persone vivano molto più a lungo. So che quando hai amato delle persone, in un certo senso le continuerai ad amare. Anche quando non sei più con loro, c'è una storia, un background. Oppure può essere il contrario, persone che non potevi sopportare e forse le cose sono cambiate."

