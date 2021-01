Star Trek: Picard 2, Patrick Stewart anticipa: 'Ci sarà un importante aspetto umano'

In attesa di conoscere la data di uscita della seconda stagione di Star Trek: Picard, le cui riprese partiranno a febbraio dopo il lungo rinvio causato dalla pandemia, Patrick Stewart ha svelato alcuni dettagli sui nuovi episodi durante un'intervista con Gold Derby.

In particolare, l'attore ha parlato di come il nuovo corpo di Picard influenzerà la personalità del personaggio.

"È una questione di cui ho parlato con Akiva Goldman e Terry Matalas (rispettivamente co-creatore e showrunner della serie, ndr.) mentre noi tre stavamo discutendo della sceneggiatura" ha spiegato Stewart. "Volevo sapere esattamente cosa mi fosse successo quando mi hanno salvato la vita, e se c'era qualche possibilità che ciò potesse avere un impatto sulla personalità o sul comportamento di Picard. Pensavamo che probabilmente non sarebbe successo, ma rimane un'opzione da poter usare in futuro. C'è però anche un altro aspetto umano che verrà introdotto nella seconda stagione, di cui non mi è permesso parlare, ma credo che avrà un impatto notevole."

Che aspettative avete nei confronti della stagione 2? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Disponibile su Amazon Prime Video, vi lasciamo alla nostra recensione finale della prima stagione di Star Trek: Picard.

Nel frattempo, vi ricordiamo che si è da poco conclusa la terza stagione di Star Trek: Discoveryhttps://serial.everyeye.it/articoli/recensione-star-trek-discovery-3x13-inizio-51583.html.