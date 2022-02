Star Trek: Picard 2, Patrick Stewart: 'Aspettatevi sviluppi sentimentali più sostanziosi'

Il protagonista di Star Trek: Picard Patrick Stewart ha anticipato cosa vedremo in maggior misura nella seconda stagione della serie di CBS: relazioni sentimentali!

In una recente intervista, Patrick Stewart ha rivelato che la prossima stagione di Star Trek: Picard si concentrerà maggiormente sulle relazioni amorose del protagonista.

"Beh, ciò che mi viene immediatamente alla mente è una relazione romantica di natura e qualità decisamente differente da quelle che [Jean-Luc] ha avuto in Star Trek: The Next Generation" ha rivelato l'attore ai microfoni di Comicbook quando gli viene chiesto quali sono le novità in serbo con i nuovi episodi "Lì era più che altro una successione di appuntamenti e partner, ma in questa stagione la cosa verrà sviluppata molto di più, in modo maggiormente approfondito".

In passato Picard è stato effettivamente legato a diversi personaggi sul piano sentimentale, come ad esempio il personaggio di Beverly Crusher, anche se i due non si sono mai davvero messi insieme (a meno che non facciate riferimento ai romanzi di Star Trek). In seguito, poi, ci sono stati dei flirt con l'archeologa Vash , o Anij, leader dei Ba'ku in Star Trek: Insurrection.

Nessuna di queste relazioni, tuttavia, si può definire duratura, e di certo non è arrivata fino a Star Trek: Picard. Sarà dunque interessante vedere ora chi riuscirà a catturare il cuore del Capitano.

Intanto vi lasciamo con il trailer di Star Trek: Picard 2, e vi ricordiamo che la terza stagione di Star Trek: Picard sarà l'ultima per lo show da noi trasmesso da Amazon Prime Video.