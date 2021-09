Star Trek: Picard 2, terminate ufficialmente le riprese. Già si pensa alla terza stagione

Come sappiamo, la seconda e attesissima stagione di Star Trek: Picard non uscirà fino al prossimo anno su Paramount+ (in Italia su Amazon Prime Video), ma è notizia del giorno la fine della produzione dei nuovi episodi della serie creata da Alex Kurtzman e Michael Chabon e con protagonista Sir. Patrick Stewart.

La news arriva da un membro della troupe dello show, il tecnico del digitale Ryan Kunkleman, che tramite un posto via Instagram a rivelato che la lavorazione della seconda stagione di Star Trek: Picard si è ufficialmente conclusa e che i lavori sull'annunciata terza stagione cominceranno a breve, come per altro precedentemente dichiarato dalla stessa produzione.



Non sappiamo per quali ragioni, ma il post e la pagina di Kunkleman sono scomparse dai radar dopo l'annuncio, forse solo per problemi tecnici. La chiusura della lavorazione è avvenuta dopo la fine dello shooting del decimo e ultimo episodio della serie, che al momento non ha nessuna data d'uscita ufficiale ma che dovrebbe approdare in streaming nei primi mesi del 2022, forse già a gennaio come la precedente stagione.



Per ulteriori approfondimenti, vi lasciamo alla nostra recensione della prima stagione di Star Trek: Picard, che potete vedere comodamente per intero su Amazon Prime Video.