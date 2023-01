Star Trek Picard 3: una nuova anticipazione svela quando arriverà il trailer ufficiale!

Sui canali social di Paramount e Paramount+ è stata condivisa una picciola anticipazione della terza stagione di Star Trek: Picard che svela anche quando avverrà la pubblicazione del trailer finale di questa terza e ultima stagione. Lo show che vede al centro l'amatissimo personaggio interpretato da Patrick Stewart tornerà il mese prossimo.

Il trailer finale della Stagione 3 di Star Trek: Picard debutterà nel corso dell'Halftime della NFL AFC Championship il prossimo 29 gennaio, in quella che è una delle serate più attese da tutti gli appassionati di sport e in particolare modo di football americano, giusto due settimane prima della grande notte del Super Bowl, prevista per il 13 febbraio prossimo.

Il nuovo teaser mescola filmati inediti della stagione finale di Star Trek: Picard con spezzoni di gioco della NFL. Il filmato mostra il ritorno del cast di Star Trek: The Next Generation, tra cui Patrick Stewart nel ruolo di Jean-Luc Picard, Gates McFadden nel ruolo della dottoressa Beverley Crusher, Jonathan Frakes nel ruolo di William Riker, LeVar Burton nel ruolo di Geordi La Forge, Michael Dorn nel ruolo dell'ormai pacifista (o quasi) Worf e Marina Sirtis nel ruolo di Deanna Troi. Anche se non viene mostrato nel nuovo teaser, Brent Spiner tornerà non nel ruolo di Data, ma in quello del suo malvagio fratello Lore. Torneranno anche Jeri Ryan come Sette di Nove e Michelle Hurd come Raffi Musiker.

Ma che ruolo giocherà Star Trek: The Next Generation nella stagione finale di Picard? Stewart ha dato qualche indizio durante una recente intervista. "Si è sentito abbandonato da Crusher, che è sparita dalla sua vita", ha detto Stewart a TV Insider. "Lui la adorava e questo non è mai stato risolto. [Ma lei] ha una sorpresa, quando appare, che lo entusiasma e poi lo fa infuriare".

Per quanto riguarda il ritorno di Worf, Stewart ha dichiarato: "Il cambiamento della sua personalità è una delle cose più piacevoli di questa stagione. Diventa sempre più complesso, mentre in The Next Generation sapevi sempre quale risposta [burbera] avresti ottenuto da lui". Su queste pagina la prima immagine della reunion con Worf!

L'esordio in Italia di Star Trek Picard 3 è previsto il 17 febbraio 2023 per tutti gli abbonati alla piattaforma Prime Video.