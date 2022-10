Star Trek: Picard 3, il cast di 'Next Generation' riunito nel nuovo trailer

Dopo che lo showrunner Terry Matalas aveva annunciato questa estate il ritorno di figure importanti in Star Trek: Picard 3 , ora è giunto il momento di dare un'occhiata al trailer ufficiale del capitolo conclusivo della serie Paramount.

Dal Comic Con di New York giunge materiale importante per i fan di Star Trek. Dopo il trailer della quinta stagione di Star Trek: Discovery, anche per Picard sono state rilasciate le prime immagini del terzo ed ultimo progetto della saga.

Nel nuovo trailer troviamo l'intero cast di 'Next Generation' riunito, con alla guida l'ormai inossidabile Patrick Stewart, che potremo ammirare a partire dal 16 febbraio negli ultimi 10 episodi di Picard. Il cast della serie si è arricchito di figure importanti, come annunciato in questi ultimi giorni.

Secondo Paramount+, Brent Spiner tornerà in Picard, non come Data, ma come Lore, il cui nome evoca uno dei cattivi più formidabili della storia di Next Generation: il malvagio fratello gemello di Data, che è stato sconfitto all'inizio della settima stagione di Next Gen. Inoltre, Daniel Davis tornerà a vestire i panni del Professor Moriarty (sempre di Star Trek: The Next Generation), trasposizione del personaggio immaginario creato da Sir Arthur Conan Doyle e nemico di Sherlock Holmes.

Ma non è tutto: Il panel del New York Comic Con ha rivelato anche che Amanda Plummer - il cui defunto padre, Christopher Plummer, ha interpretato il cattivo Generale Chang - si è unita al cast nel ruolo ricorrente di Vadic, "il misterioso capitano alieno della Shrike, una nave da guerra che ha messo gli occhi su Jean-Luc Picard e sui suoi vecchi compagni di equipaggio dai tempi dell'Enterprise".

Ancora qualche mese di pazienza e poi potremo gustarci finalmente l'ultima stagione di Star Trek: Picard!