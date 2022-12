Star Trek Picard 3: prima immagine sulla reunion nostalgica con Worf!

Manca poco ormai alla conclusione di Star Trek: Picard, in tempo per la terza e ultima stagione. L'equipaggio di Patrick Stewart si sta ricongiungendo con quello di Next Generation, cui si aggiungono vecchi volti storici. Nella nuova immagine vediamo il momento della reunion con Worf.

Lo scorso mese abbiamo ottenuto gli ultimi aggiornamenti in vista della stagione conclusiva sul Capitano Picard con il veterano Patrick Stewart. Il trailer della terza di Star Trek: Picard ha ricongiunto il suo equipaggio con quello storico di Next Generation. E a stretto giro è stata comunicata la data di uscita su Amazon Prime Video per quanto riguarda la première, mentre il resto degli episodi arriveranno a cadenza settimanale come per le precedenti stagioni.

Grande attesa ovviamente per la reunion con il William Riker di Jonathan Frakes, già visto nella prima stagione, anche se l’attore ha anticipato che stavolta ci saranno grosse frizioni fra il suo personaggio e il nuovo capitano dell’Enterprise per la gestione della linea di comando. L’ultimo trio di immagini arrivate da Paramount mostravano proprio Riker al fianco di Picard in Star Trek, dandoci un assaggio sugli episodi in arrivo.

Ma l’ultima immagine, che trovate in calce all’articolo, è dedicata a una reunion dall’alto tasso di nostalgia per tutti gli spettatori delle varie serie. Rivelata in esclusiva da TVLine, l'immagine presenta l’incontro tra Worf e il suo ex comandante, Jean-Luc Picard. Worf può essere visto indossare abiti tradizionali Klingon e porterebbe una nuova spada nota come Kur'leth, che è stata progettata dallo storico Dan Curry, artista degli effetti visivi per Star Trek.

Voi attendende la serie in arrivo su Prime o seguite più volentieri quelle Paramount? Ditecelo nei commenti!