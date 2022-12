Star Trek Picard 3, immagini dall'ultima stagione: saloon intergalattici e Jonathan Frakes

Manca poco alla conclusione di Star Trek: Picard, fra gli ultimi revival per piccolo schermo di diversi storici personaggi del franchise. Jonathan Frakes (William Riker) e Patrick Stewart (Jean-Luc Picard) sono i grandi protagonisti di queste nuove foto dal set. Ecco cosa li attende nella terza e ultima stagione.

Lo scorso mese abbiamo ottenuto gli ultimi, cruciali aggiornamenti in vista della stagione conclusiva sul Capitano Picard con il veterano Patrick Stewart. Il trailer della terza di Star Trek: Picard ha ricongiunto il suo equipaggio con quello storico di Next Generation. E a stretto giro è stata comunicata la data di uscita su Amazon Prime Video per quanto riguarda la première, mentre il resto degli episodi arriveranno a cadenza settimanale come per le precedenti stagioni.

Grande attesa per la reunion in cui ritroviamo anche Gates McFadden nei panni di Beverley Crusher, anche se Frakes ha anticipato che ci saranno grosse frizioni fra il suo personaggio e il nuovo capitano dell’Enterprise. Avevamo già visto il personaggio di Frakes nella prima stagione di Picard, ma ora le nuove immagini ci promettono una sua presenza ancor più significativa negli ultimi episodi della serie.

Come dobbiamo interpretarle però, a questo punto? Vediamo Riker e Picard conversare – forse non così amabilmente – in quello che sembra essere un saloon intergalattico. Ma li vediamo anche a bordo della storica nave di Star Trek, mentre nell’ultima delle tre immagini rese pubbliche ritroviamo la Crusher di Gates McFadden. Potete dare loro uno sguardo nella galleria in calce all’articolo.