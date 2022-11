Star Trek: Picard 3, Jonathan Frakes:'Il conflitto tra Riker e Picard è stato eccitante'

Mancano pochi mesi all'uscita su Amazon Prime Video della terza stagione di Star Trek: Picard, con la trama che chiuderà la storia sul protagonista dello show, Jean-Luc Picard, interpretato da Patrick Stewart. Nel cast della serie anche Jonathan Frakes, che interpreta Will Rikes. E proprio Frakes ha parlato del conflitto con Picard.

In una recente intervista l'attore ha parlato delle dichiarazioni di Terry Matalas, che ha specificato di ritenere Picard 3 una continuazione di The Next Generation e ha sottolineato l'entusiasmo per l'astio creato tra il protagonista e Riker:"Raggiunge davvero The Next Gen. Senza esaltare troppo Terry [Matalas], è uno scrittore meraviglioso. E le cose che mi ha dato da fare sono eccitanti. So che Gates [McFadden] la pensava allo stesso modo, e penso che anche LeVar [Burton] lo stesso. Terry ha scritto Riker in conflitto con Picard, e ho pensato fosse piuttosto eccitante" ha ricordato Frakes. Su Everyeye trovate il trailer con il cast riunito di The Next Generation.



Ma non tutti i creativi erano d'accordo su quel tipo di soluzione nel rapporto tra Riker e Picard:"Roddenberry era, per qualche ragione, contrario al conflitto. Era una richiesta strana ai tempi, ma voleva che tutti andassero d'accordo. Non tanto con Terry. Ha veramente smosso le acque. Conflitto che, come sappiamo, è una necessità assoluta nel dramma" ha concluso.



Siete in attesa della terza stagione della serie con protagonista Patrick Stewart? Ecco la data d'uscita italiana di Star Trek Picard 3, l'ultima stagione della serie che chiuderà definitivamente i battenti.