Star Trek Picard 3: non tutto l'equipaggio di Next Generation sopravvivrà!

In attesa dell'uscita del trailer della terza stagione di Star Trek Picard, che debutterà nel corso dell'Halftime della NFL AFC Championship il prossimo 29 gennaio, lo showrunner Terry Matalas ha parlato dell'equipaggio di Star Trek: The Next Generation.

In una nuova intervista con SFX Magazine, Matalas ha anticipato che alcuni membri dell'ex equipaggio senior dell'Enterprise-D potrebbero non sopravvivere agli eventi della prossima stagione di Picard.

"Si sono sicuramente divertiti molto e sicuramente tutti vorrebbero farlo di nuovo", ha dichiarato Matalas. "Penso che ci siano i modi per rivedere questi personaggi, in una sorta di storia di Next, Next Generation. Ma non tutti questi personaggi – non dirò che usciranno tutti sani e salvi dalla terza stagione. Ma dirò che nella fantascienza si trovano sempre i modi per poter rivedere alcune persone. Quindi, naturalmente, chi non vorrebbe continuare a farlo per sempre?"

Secondo Matalas, in Star Trek Picard 3 i personaggi di Next Generation passeranno il testimone ai loro successori: "Questa stagione è davvero un passaggio di testimone alla generazione successiva. Quindi spetterà davvero ai fan decidere se vorranno vedere di più. Star Trek è sempre stato all'altezza dei fan. I fan hanno riportato i personaggi della serie originale nei film e nelle convention e l'hanno tenuto in vita, sarà lo stesso anche questa volta. Quindi vedremo".

Per salutarvi, vi lasciamo con la prima immagine ufficiale della reunion con Worf.