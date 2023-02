Star Trek Picard 3: nelle nuove immagini gli eroi e i villain di The Next Generation!

Il debutto di Star Trek: Picard Stagione 3 è vicinissimo! A una settimana dall'uscita del primo episodio della stagione finale, la Paramount ha diffuso una serie di nuove immagini che ritraggono l'impressionante cast. Queste, infatti, mostrano sia i membri del cast che ritornano da Star Trek: The Next Generation, sia le nuove leve del franchise.

L'ultimo trailer di Star Trek Picard 3 ha rivelato che la vincitrice del Tony Award Amanda Plummer interpreterà il grande cattivo della terza stagione, un minaccioso villain chiamato Vadic. Più recentemente, sono stati annunciati Todd Stashwick e Ed Speleers, rispettivamente in ruoli ricorrenti e regular, anche se i dettagli sui loro personaggi non sono stati resi noti.

Le nuove immagini mostrano l'equipaggio a bordo della USS Titan, una nave che Will Riker ha capitanato dopo aver servito sull'Enterprise per oltre 10 anni. L'equipaggio è immerso in una drammatica illuminazione rossa e blu, come se la nave fosse in pieno allarme rosso. La Beverly Crusher di Gates McFadden è appollaiata sul bracciolo di quella che sembra essere la sedia del Capitano, proprio come spesso si sedeva sul bordo della scrivania di Picard durante il periodo di The Next Generation. Il rapporto tra Picard (Patrick Stewart) e Beverly dovrebbe essere al centro della terza stagione di Picard, dato che i primi teaser e i successivi trailer hanno rivelato che l'Ammiraglio in pensione torna in azione quando riceve una richiesta di soccorso in codice dalla sua cara amica.

Dalle nuove immagini non si evincono molti dettagli sulla trama, anche se tra gli altri fattori interessanti da notare c'è la presenza del Vadic di Plummer a bordo del Titan. È probabile che Picard e il suo equipaggio dovranno sicuramente stare attenti a un intruso, qualora riuscisse a salire a bordo della nave. Nelle nuove immagini fa il suo ritorno anche Brent Spiner, noto per aver interpretato diversi personaggi nella celebre serie, che nei prossimi episodi riprenderà il ruolo di Lore, il gemello malvagio di Data.

La terza stagione di Star Trek: Picard debutterà su Paramount+ il 16 febbraio prossimo mentre in Italia arriverà su Prime Video.