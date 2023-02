Star Trek Picard 3: ecco perché gran parte del cast non ha fatto ritorno

Come noto, la terza stagione di Star Trek: Picard ha visto il ritorno di alcuni celebri personaggi che avevano fatto parte di The Next Generation. Tuttavia, buona parte del cast delle precedenti due stagioni dello show non ha fatto ritorno e nel corso di una recente intervista, lo showrunner Terry Matalas ha spiegato i motivi dietro tale decisione.

La dottoressa Agnes Jurati di Alison Pill è diventata una benevola regina Borg. L'Elnor di Evan Evagora è presumibilmente ancora in servizio come primo Romulano nella Flotta Stellare. Isa Briones ha interpretato più personaggi: Sojia Asha è diventata un'ambasciatrice dei synth e Kore Soong è diventata una Viaggiatrice. Il Cristobal Rios di Santiago Cabrera è rimasto nel XXI secolo.

Lo showrunner ha spiegato perché Star Trek: Picard ha concluso in anticipo la storia di questi personaggi invece di portarli avanti nella stagione finale:

"Si vuole che ogni personaggio abbia il suo posto ed era una storia molto specifica quella che volevamo raccontare... per farlo bisogna avere lo spazio. Quindi, per questo motivo: bisognava avere lo spazio necessario. Abbiamo dovuto reinventare un po' lo show e andare in una direzione diversa".

Parlando dei ritorni dal cast di The Next Generation, Matalas ha aggiunto:

"Sapevamo fin dall'inizio che sarebbe stata una storia sull'ultima generazione che passa la torcia a quella successiva, e questo permea la storia in molti modi diversi, dal punto di vista emotivo. Ci sono alcune rivelazioni bomba per Picard, ed è una storia che parla di eredità. C'è qualcosa di veramente soddisfacente nel riportare questi personaggi decenni dopo per vedere quanto sono cambiati e quanto sono rimasti uguali, e poter raccontare un'ultima storia di Next Generation che lega tutti questi archi narrativi, compresi alcuni iniziati 30 anni fa. Legarli alla fine, mi è sembrato che potesse essere non solo una conclusione davvero soddisfacente, ma anche un inizio soddisfacente per un intero altro giovane equipaggio, se così si può dire".

Star Trek Picard 3 ha ottenuto un punteggio perfetto su Rotten Tomatoes all'esordio, lo scorso weekend su Prime Video e Paramount+.