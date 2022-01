Star Trek: Picard 3, la produzione riprende dopo il focolaio di COVID-19

La produzione di Star Trek: Picard 3 si è trovata alle prese con un focolaio di COVID-19, e un totale di 50 membri della crew risultati positivi. Paramount Plus è stata costretta ad interrompere le riprese, con i produttori che hanno tentato di organizzare il lavoro affinché si potesse tornare operativi il prima possibile.

Ora è stato confermato che la produzione di Picard è ripresa nel fine settimana. Lo showrunner Terry Matalas l'ha annunciato su Twitter, pubblicando una foto dal set di un monitor di una nave della Flotta Stellare.



Una buona notizia per Star Trek: Picard, che vede protagonista Patrick Stewart nei panni di Jean-Luc Picard.

Il focolaio è stato riscontrato dopo un giorno di lavoro di rientro dalle festività, senza dubbio causato dai frequenti viaggi delle persone che si concentrano durante il Natale e Capodanno.

Ecco perché chiudere provvisoriamente la produzione era l'unica soluzione, in attesa della guarigione del personale risultato positivo al test.



La produzione della seconda - che trae ispirazione da un classico di Star Trek - e della terza stagione si sono susseguite e questo intoppo non impedirà alla serie di uscire nei tempi stabiliti, soprattutto per quanto concerne la stagione 2, prevista ad inizio febbraio.

La seconda stagione di Picard, composta da 10 episodi, mostra il ritorno di John de Lancie nei panni di Q.