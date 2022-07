Star Trek: Picard 3, l'ultima stagione avrà una nuova Enterprise? Irriconoscibile!

Non c'è simbolo più iconico, nelle varie serie e film di Star Trek, dell'astronave Enterprise con la sua inconfondibile silhouette. È evidente quindi che il massiccio restyling cui verrà sottoposta nel corso della terza e ultima stagione di Picard, potrebbe suonare indigesto ai fan di vecchia data. Ecco le prime immagini.

Buone e cattive notizie per i fan di Picard, lo spinoff di Star Trek che ha riportato su piccolo schermo Patrick Stewart nei panni dell’omonimo capitano Jean-Luc Picard. La buona notizia è che Picard 3 segnerà importanti ritorni di cast; la cattiva, invece, che la terza stagione sarà anche conclusiva per Star Trek Picard. Questo dovrà portare la serie, trasmessa in Italia sugli schermi di Prime Video, a giocarsi il tutto per tutto. E in questo senso, allora, parrebbe una mossa azzardata sottoporre il vascello di Picard, l’inconfondibile Enterprise, a un restyling così massivo come quello che vedremo negli ultimi episodi della serie.

Durante il panel tenutosi al San Diego Comic-Con, Patrick Stewart aveva infatti menzionato il ritorno sull'Enterprise, portando alcuni a credere che l'Enterprise-D o l'Enterprise-E sarebbero riapparse nei nuovi episodi. Ma lo showrunner Terry Matalas si è fatto avanti prontamente per soffocare queste speculazioni. Tramite un tweet, ha infatti smentito le voci, lanciando però strani indizi sul modello della prossima Enterprise: "Devo mettere fine a tutto questo prima che le persone riaccendano le loro speranze. Non è quello che pensate. Allora di che F stiamo parlando? Capite? Quale F? [Colpo di tosse] Va bene, mi chiamo fuori”.

L'uso ripetuto della F sembra alludere al debutto su schermo della USS Enterprise-F e anche se la successiva risposta di Matalas sembrava smentire questa interpretazione, in realtà non ha fatto altro che alimentarla: “Non lo è. Ma...”. Una versione dell'Enterprise-F appare nel videogioco Star Trek Online, che si svolge all'incirca nella stessa epoca di Star Trek: Picard. Sebbene quel gioco non sia ufficialmente canonico, alcuni dei suoi progetti di navi sono già apparsi in Star Trek: Picard. Trovate il modello F nel post in calce all’articolo: che ne pensate? Ditecelo nei commenti!