Star Trek: Picard 3, svelata la data della première

Buone nuove per i fan di Star Trek. Durante lo Star Trek Day è stato annunciato che la terza ed ultima stagione della serie con protagonista Jean Luc Picard uscirà il 16 febbraio 2023, come esclusiva Paramount negli Stati Uniti.

Alla star della serie Patrick Stewart, per quest'ultimo capitolo, si affiancheranno molti volti noti di Star Trek: The Next Generation, tra cui: Worf (Michale Dorn), Geordi La Forge (LeVar Burton), Will Riker (Jonathan Frakes), Deanna Troi (Marina Sirtis), Denise Crosby (Tasha Yar) e Beverly Crusher (Gates McFadden), con il ritorno anche di Brent Spiner.

Durante il Comic-Con tenutosi a San Diego, erano state annunciate varie novità tra le quali la presenza dell' inconfondibile Enterprise e di un restyling abbastanza massiccio al quale il mitico vascello di Picard sarebbe stato sottoposto. Lo Star Trek Day ha dato la possibilità agli addetti ai lavori di offrire nuovo materiale promozionale ai fan.

Oltre la data di uscita è stato rilasciato un teaser trailer e mostrato un breve video che racchiude tutta la linea temporale delle avventure della flotta stellare Enterprise che comprendono: gli eventi dell'universo di Star Trek dal Big Bang (visitato dall'equipaggio di Star Trek: Voyager nell'episodio "Death Wish") fino alla distruzione di Romulus nel 2387, come rivelato in Star Trek. Il video mostra lo svolgimento di tutti i principali eventi intermedi, coprendo tutte le sette serie televisive fino ad oggi e tutti i 13 film, compresi quelli che si svolgono nella linea temporale Kelvin alternativa: Star Trek, Star Trek Into Darkness, Star Trek Beyond.

Con una distribuzione italiana a cura di Amazon Prime, manca poco per poter riprendere il viaggio insieme all'equipaggio dell' Enterprise.