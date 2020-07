Star Trek: Picard, 5 nomination agli Emmy per la serie con Patrick Stewart

Nella mattinata americana di martedì sono state annunciate le nomination agli Emmy 2020. Hanno fatto incetta di candidature serie come Watchmen (26), The Marvelous Mrs Maisel (20) e Ozark (18), mentre Star Trek: Picard, lo spin-off del franchise sul personaggio di Sir Patrick Stewart, dal canto suo ha portato a casa cinque nomination.

Le candidature rendono omaggio soprattutto all'impressionante lavoro del team dei truccatori: si tratta infatti di quelle per il miglior hairsyling, il miglior makeup e il miglior trucco prostetico in una serie, miniserie, film o speciale. Non manca inoltre un riconoscimento per altri reparti, con le nomination per il miglior montaggio del suono e per il miglior missaggio sonoro in una serie comica o drammatica.

Il franchise di Star Trek è stato inoltre gratificato con una nomination per Short Treks come miglior serie di cortometraggi comica o drammatica.

All'inizio di questo mese Patrick Stewart aveva raccontato alcuni dei suoi ricordi più cari della prima stagione di Star Trek Picard. "Una scena in cui Marina Sirtis mi parlava di Soji e mi parlava di me. Un lungo, brillante discorso. Uno di quei momenti che, credo, capitano a tutti gli attori: ho smesso di sentirmi dentro una scena ed ero come uno del pubblico, che ammirava ciò che succedeva di fronte a lui."

Un'altra scena citata dall'attore è quella del commiato da Data (Brent Spiner): "C'è stato un momento in quella scena in cui dovevo alzarmi dalla sedia e prepararmi a lasciare la stanza sapendo cosa avevo accettato di fare, l'ultima cosa che avrei fatto per aiutare Data. Dovevo girarmi e dire: Arrivederci, comandante. Lo abbiamo rifatto diverse volte, perché non riuscivo a dirlo, era troppo emozionante."