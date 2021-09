Star Trek: Picard, Annie Wersching entra nel cast della stagione 2: sarà la Regina Borg

Mentre i produttori credono ancora nello spin-off di Star Trek Section 31, prende sempre più forma la seconda stagione di Star Trek: Picard. TV Line ha annunciato l'ingresso di una new entry nel cast, Annie Wersching, che interpreterà un'iconica villain del franchise, la Regina Borg.

L'attrice, vista anche in serie tv come Runaways e The Vampire Diaries, ha annunciato sui social il suo ingaggio retwittando il post di Deadline Hollywood contenente l'annuncio della notizia. Come possiamo vedere anche in calce alla notizia, Annie Wersching ha corredato il suo post con una serie di emoji facilmente riconducibili al franchise di Star Trek.

Nella stagione 2 di Star Trek: Picard vedremo anche John De Lancie nel ruolo di un Q diverso. Oltre al protagonista Patrick Stewart, fanno parte del cast anche Jeri Ryan, Alison Pill, Isa Briones, Santiago Cabrera, Brent Spiner, Evan Evagora, Michelle Hurd e Orla Brady. Nei nuovi episodi, lo spin-off di Star Trek dedicato al capitano Jean-Luc Picard sarà caratterizzato da viaggi nel tempo e linee temporali alternative.

In precedenza, la Regina Borg era stata già interpretata da Alice Krige nel film del 1996 Star Trek - Primo Contatto, e da Susanna Thompson in Star Trek: Voyager. Il prossimo 8 settembre, intanto, è previsto lo Star Trek Day, evento targato Paramount+ e dedicato alla celebrazione del franchise, in cui sono attese altre curiosità e novità sulle serie attualmente in produzione.