Star Trek: Picard, annunciato ufficialmente il prequel su Riker e Troi!

Star Trek: Picard ha riportato Jonathan Frakes nei panni di William Riker e Marina Sirtis nei panni di Deanna Troi da Star Trek: The Next Generation, e adesso la popolarità dei due personaggi sfocerà in un prequel ufficiale.

Un imminente romanzo prequel di Star Trek: Picard intitolato Star Trek: Picard - The Dark Neil rivelerà la loro vita a bordo della USS Titan e il loro ruolo negli eventi accaduti dopo l'attacco su Marte. La storia è stata scritta dall'autore veterano di Star Trek James Swallow (Star Trek: Discovery: Fear Itself) e rappresenta il secondo tie-in di Star Trek: Picard dopo Star Trek: Picard: The Last Best Hope.

Sarà in vendita a gennaio, ecco la sinossi ufficiale: "Il quadrante Alpha è in crisi. All'interno della Federazione Unita dei Pianeti, un attacco terroristico ai cantieri navali di Marte ha portato al blocco di tutti i soccorsi per milioni di Romulani che devono affrontare un imminente supernova. Ma quando la USS Titan viene coinvolta in un incidente catastrofico al confine della Federazione Romulana, il capitano William Riker, la sua famiglia e il suo equipaggio si trovano intrappolati tra i segreti scioccanti di un'enigmatica specie aliena e il programma mortale di uno spietato Tal Shiar operativo. Costretti a una cauta alleanza con un comandante di una nave stellare Romulana, Riker e il suo equipaggio devono scoprire la verità per fermare un attacco devastante ... ma una mossa sbagliata potrebbe far precipitare l'intero settore in un conflitto!"

I fan hanno visto la USS Titan per la prima volta nel finale di stagione di Star Trek: Lower Decks, dato che in Star Trek: Picard Riker torna in servizio a bordo di una nuova nave, la USS Zheng He.

