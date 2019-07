Star Trek: Picard, qualche anticipazione prima del panel al Comic-Con

Tra i panel più attesi in questi giorni al San Diego Comic-Con c’è quello dedicato a Star Trek: Picard, la nuova serie con Patrick Stewart ambientata una ventina d’anni dopo gli eventi di The Next Generation. Il produttore esecutivo Alex Kurtzman e lo showrunner Michael Chabon hanno anticipato qualche dettaglio a Entertainment Weekly.

Da quello che si è visto e saputo finora, l’ammiraglio Picard dopo aver abbandonato la Flotta Stellare è intenzionato a godersi la pensione nel suo vigneto. Ma a quanto pare lo aspetta ancora un’ultima missione. Che Picard sarebbe tornato nello spazio era quasi scontato, ma avere una conferma è comunque importante. Quello che nessuno sa è come succederà. “Gli eventi hanno iniziato a dispiegarsi in modo da riportare Picard verso le stelle” è l’amletica e intrigante risposta di Kurtzman.

In ogni caso il ritorno nello spazio dell’ammiraglio non sarà sotto le insegne della Flotta Stellare. Perché? “Perché lui non è più nella Flotta, non ha più quel peso su di sé. In un certo senso è più facile quando sei un capitano, ma quando vuoi combattere un’ingiustizia, come fai se sei un uomo solo?”

Chabon e Kurtzman si sono soffermati sul fatto che Picard si porti dietro molti fantasmi del passato, come una missione sul pianeta Romulus. “È molto invecchiato e non ci siamo affatto allontanati da tutto questo” ha spiegato Chabon. “Abbiamo a che fare con un uomo che si trova in un momento diverso della sua vita.”

“Non vedrete un Picard che tradisce l’uomo che tutti amavamo in The Next Generation” ha aggiunto Kurtzman. “Non lo faremo. Ma volevamo mettere alla prova un personaggio del genere, che ha un elevato livello di moralità e che fa sempre la cosa giusta.”

Jonathan Frakes dirigerà due episodi della serie, ma non è chiaro se tornerà anche a recitare, così come altri co-protagonisti di The Next Generation come Levar Burton. Intanto il cane del poster di Star Trek: Picard fa impazzire i fan.