Star Trek: Picard arriva in cofanetto home-video, il sogno di tutti i collezionisti

Il finale dell'amata serie tv Star Trek: Picard, nuovo capitolo del franchise di Star Trek con protagonista Patrick Stewart, arriva in DVD e in SteelBook Blu-Ray in edizione limitata il 15 novembre grazie a Paramount Home Entertainment e Plaion Pictures.

Star Trek: Picard – The Final Season riunisce il quattro volte candidato all'Emmy Award Patrick Stewart nei panni del Capitano Jean-Luc Picard e l'equipaggio di The Next Generation in un’ avventura finale in cui si trova in rotta di collisione con l'eredità del suo passato e con nuove rivelazioni esplosive che cambieranno per sempre il destino della Federazione. Star Trek: Picard – The Final Season include oltre 2 ore e mezza di contenuti speciali, tra cui featurette dietro le quinte con il cast e la troupe, gag esilaranti e scene eliminate mai viste prima.

Sempre il 15 novembre sarà inoltre disponibile in DVD e Blu-ray Star Trek: Picard – The Complete Series, un cofanetto che include tutte le tre stagioni dello show di successo e oltre 7 ore di contenuti speciali. Infine, il prossimo 15 novembre arriverà il cofanetto definitivo dedicato ai fan di Next Generation, Star Trek: The Picard Legacy Collection: una collection mastodontica da ben 54 dischi Blu-ray, in edizione limitata di 500 copie, che presenta un packaging unico nel suo genere ed include ogni serie e film con Jean-Luc Picard, senza contare le oltre 35 ore di contenuti speciali. Il cofanetto, tra film e serie tv, include Star Trek: The Next Generation – Stagione 1-7, Star Trek: Picard – Stagione 1-3, Star Trek: Generazioni, Star Trek: Primo Contatto, Star Trek: La Nemesi e Star Trek: L’insurrezione. Come se non bastasse, il set limitato include anche un'edizione esclusiva del libro The Wisdom of Picard, con artwork e nuove quote, insieme a un mazzo di carte da gioco, i magneti di tutti i distintivi del Capitano Picard e quattro sottobicchieri personalizzati Chateau Picard. Insomma, il sogno di ogni collezionista e appassionato del franchise!

